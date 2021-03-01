В России вступил в силу закон о персональных данных в Сети

Москва, 1 марта. Граждане России с 1 марта 2021 года стали полноправными хозяевами персональных данных в интернете.

Об этом рассказал автор закона, депутат, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Теперь россияне могут потребовать от любого ресурса в Сети прекратить распространять личную информацию.

У руководства сайта, социальной сети или мессенджера будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней. Если через это время ответа не поступит, а информация не будет удалена, гражданин имеет право обратиться в суд. Горелкин отметил, что суд может отказать в удовлетворении требования, если данные о человеке представляют общественную значимость.

«Например, ваше имя упоминается в журналистской публикации на важную тему или связано с обнародованием материалов резонансного уголовного дела», — объяснил депутат.

Член Госдумы добавил, что закон касается даже той информации, которую гражданин сам о себе выложил в публичный доступ.

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