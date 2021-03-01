Авиакомпания Finnair может возобновить полеты из Хельсинки в Москву через месяц

Москва, 1 марта. Финская авиакомпания Finnair в апреле может возобновить перелеты в российскую столицу. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Finnair — это один из крупнейших перевозчиков Финляндии. Он базируется в аэропорту Хельсинки. О возможном возобновлении перелетов между финской и российской столицами сообщил ТАСС.

Власти Финляндии ранее назначили нового генерального консула в Петербурге. Этот пост заняла Саннумария Ванамо. Она приступит к своим обязанностям с 15 апреля. Саннумария Ванамо начала свою карьеру в Министерстве иностранных дел Финляндии в 2000 году.