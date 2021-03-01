Иркутская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки в подъезде

Иркутск, 1 марта. Мужчину, которого в течение двух месяцев разыскивали за надругательство над прохожей, арестовали. Им оказался рецидивист из Братского района.

Нападение произошло в подъезде одного из жилых домов по улице Александра Невского. По данным следствия, фигурант набросился на девушку и изнасиловал ее. После содеянного подозреваемый отобрал у жертвы личные вещи и скрылся.

Выйти на след злоумышленника удалось благодаря фотороботу. Против мужчины возбудили уголовные дела. Правоохранители установили, что задержанный ранее был неоднократно судим. Теперь ему вновь грозит тюремный срок.

Ранее ФАН писал о первокласснице, ставшей жертвой группового изнасилования в Петербурге. В ходе расследования полиция задержала троих подозреваемых, один из которых является мужем матери девочки.