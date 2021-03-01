Дочь Киркорова подшутила над знаменитым отцом на съемках «Маски»

Москва, 1 марта. Знаменитый певец Филипп Киркоров привел на съемки популярного шоу «Маска» своих детей. Алла-Виктория подшутила над звездным отцом, пока он снимал видео.

«Король» российской эстрады занимает на передаче кресло члена жюри. Он с удовольствием делится в Instagram фотографиями и видео со съемок интригующего проекта. На этот раз в кадр попали не только его коллеги, но и наследники.

«Смотрите, кто со мной, — обратился Киркоров к аудитории. — И мы смотрим шоу «Маска» всей семьей — главное семейное шоу. И мы не одни».

В присутствии сына и дочери артист осыпал певицу Валерию и телеведущую Регину Тодоренко комплиментами, а затем получил «рожки» от дочери.

«А это что за девочка?» — прокомментировал Киркоров.

Новый выпуск шоу закончился разоблачением артиста, скрывавшегося под маской Ананаса. Оказалось, что в ярком костюме выступал муж Валерии, известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

А Киркоров тем временем взволновал фанатов публикацией из Бейрута. Поклонники заподозрили, что артист стал новым ведущим шоу «Орел и решка», которое прославило Регину Тодоренко.