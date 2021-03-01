Чехия может начать применять «Спутник V» без разрешения ЕС

Прага, 1 марта. Жителям Чехии могут начать делать прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Чехия может одобрить применение российской вакцины от коронавирусной инфекции, не дожидаясь официального разрешения на это со стороны Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Для того чтобы в стране успешно стартовала кампания по вакцинации населения, необходимо получить разрешение от чешского фармацевтического регулятора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

«Зачем ждать Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V»», – заявил он в эфире телеканала CNN Prima.

Через несколько месяцев другие страны-члены ЕС также заявят о желании получить «Спутник V». Вопрос о разрешении использовать российскую вакцину в Чехии уже поднимался на заседаниях Евросовета, добавил Бабиш. Чешский премьер также заявил, что полностью доверяет российскому лекарству. Он также выразил недовольство в отношении попыток отказаться от «Спутника V» по политическим или идеологическим соображениям.

Не так давно президент Чехии Милош Земан направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V». По данным пражского телеканала CNN Prima, Чехия рассчитывает на скорые поставки российской вакцины.