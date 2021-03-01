Врач-невролог в Химках сохранила хладнокровие после угона ее дорогостоящего джипа

Московская область, 1 марта. У сотрудницы медцентра в Химках угнали дорогой внедорожник. Как стало известно ФАН, 26 февраля 35-летняя врач-невролог оставила свой Infiniti QX50 2017 года на неохраняемой стоянке на Транспортном проезде, а утром не обнаружила его. После чего обратилась с заявлением об угоне в дежурную часть отдела полиции.

На место происшествия сразу выдвинулась оперативно-следственная бригада. Стражи порядка изъяли с места предполагаемого угона следы обуви, след протектора шин, ключи и документы от похищенного авто. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Машину врач оценила в 1 млн 965 тыс. рублей.

«Женщина не особо расстроилась из-за потери транспортного средства: она у нее застрахована. Потерпевшая предполагает, что машину вычисляли давно. Почему-то, как назло, перестал работать левый парктроник. Кроме того, недавно кто-то пытался снять резинки с двери», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

Если злоумышленники будут пойманы и их вина будет доказана в суде, то им грозит до 10 лет лишения свободы.