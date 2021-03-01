МИД РФ не видит основания для протеста Киева из-за происшествия в украинском консульстве

Москва, 1 марта. Реакция Киева на происшествие в украинском консульстве в Петербурге вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, у Киева нет оснований для протеста в адрес Москвы. Дипломат предположила, что Украина решила вписать инцидент в «контекст антироссийской риторики».

Ранее полиция Петербурга возбудила уголовное дело после нападения мужчины на охранника консульства Украины. Оказалось, что злоумышленник страдает психическим расстройством, передавало Федеральное агентство новостей.