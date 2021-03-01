Умершая экс-участница Little Big задолжала крупную сумму денег

Санкт-Петербург, 1 марта. Скончавшаяся 39-летняя Анна Каст (Кастельянос), экс-солистка популярной рейв-группы Little Big, из-за проблем со здоровьем не смогла выплатить долг по кредиту, сообщили источники ФАН.

Сумма задолженности составляет более 140 тысяч рублей. Судебный приказ о непогашении долга был составлен 30 апреля 2020 года в судебном участке №135 города Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что бывшую участницу рейв-группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в петербургской квартире. Последнее время она не выходила из дома, ее навещали волонтеры. Анна Кастельянос жаловалась на сильные боли в спине и почти не вставала с кровати. Известно, что у нее была третья группа инвалидности.

Девушку навещали волонтеры, которые и обнаружили тело в квартире на Рыбацком проспекте. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах подтвердил информацию об этом.