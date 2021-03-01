Минфин РФ сообщил о намерении G20 договориться по цифровому налогу к июлю

Москва, 1 марта. Члены G20 собираются к июлю 2021 года договориться по цифровому налогу, сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Входящие в большую «двадцатку» страны в прошлом году выразили готовность ускорить работу над созданием более эффективной системы налогообложения цифровых корпораций. Речь идет о новых правилах налогообложения корпораций, среди которых Amazon, Apple, Facebook и Google. Считается, что в отношении IT-гигантов налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из территориального расположения их головных офисов.

Помимо этого, Минфин РФ может инициировать переговоры по изменению налоговых соглашений с Гонконгом и Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он добавил, что в настоящее время правительство не приняло окончательного решения по этим двум юрисдикциям.