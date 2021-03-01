Тюменские волонтеры раздадут врачам и пожилым пациентам апельсины

Тюмень, 1 марта. Добровольцы проведут благотворительную акцию по раздаче апельсинов в период с 1 по 5 марта. Они сделают это к годовщине со дня старта всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

Получателями фруктов станут медики, пожилые жители Тюмени и все те, кто помогал волонтерам в 2020 году. Присоединиться к движению могут все желающие, рассказала специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева.

«В честь года совместной помощи каждый сможет порадовать другого человека сочным ярким апельсином. Это как знак пожелания здоровья и крепкого иммунитета», — рассказала она в комментарии ИА «Тюменская линия».

Волонтеры из Тверской области в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» оказывают помощь местным жителям с записью на прививку от коронавирусной инфекции. Добровольцы также помогают медикам, которые трудятся в прививочных пунктах региона.