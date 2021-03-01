Официальный Минск ужесточил ответственность за участие в незаконных акциях

Минск, 1 марта. Наказание за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий ужесточается в Белоруссии с 1 марта, следует из поправок в КоАП.

Теперь нарушение порядка проведения собраний, митингов, демонстраций и пикетов, а также призывы к их организации будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин, что составляет более 1115 долларов. Кроме того, в качестве наказание предусмотрены общественные работы и административный арест.

В соответствии с изменениями КоАП родителей будут штрафовать за участие детей в несанкционированных акциях. Размер штрафа составит от 5 до 30 базовых величин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что республику будут и дальше «раскачивать» из-за границы. Он также потребовал жестко пресекать внешнее финансирование попыток дестабилизации обстановки в стране.

Радиоведущий Вячеслав Шарапов при этом выразил уверенность, что лидеры белорусских протестов вряд ли получат поддержку аналогичную той, что была в августе прошлого года. По его словам, сейчас недовольные действующей властью «затаились на кухнях».