Биологи оценили влияние мутаций на тяжесть коронавируса

Лондон, 1 марта. Новые мутации коронавируса не повлияли на тяжесть течения заболевания. Такое заявление сделали американские и бельгийские биологи на основе проведенных исследований.

Новый штамм коронавируса выявили врачи на территории Великобритании осенью 2020 года. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее, однако не повлияла на его патогенность и тяжесть течения COVID-19. Все другие мутации коронавируса также не отразились на потенциальной опасности заболевания, констатировали ученые.

Положительный результат теста на коронавирус получили 114 млн человек по всему миру с начала 2020 года. Из них 90 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась во многих государствах в начале 2021 года.