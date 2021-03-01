Роскачество заявило о нехватке витаминов в кошачьих кормах

Москва, 1 марта. Большинство влажных кормов для кошек не содержит нужного количества витаминов. Об этом сообщили специалисты Роскачества.

Эксперты изучили корма эконом- и премиум-сегментов для взрослых кошек. В тестировании участвовали продукты 20 торговых брендов в виде паштета, кусочков в желе и в соусе. Согласно результатам испытаний, в большинстве товаров не хватает необходимых аминокислот и витаминов, говорится в сообщении.

Некоторые виды корма превышали содержание клетчатки, что не является нарушением, объяснили в Роскачестве. У нескольких марок нашли несоответствие в маркировке по объему протеина, цинка и железа. Все корма прошли проверку на химическую и микробиологическую безопасность.

Накануне в РФ отмечали день кошек. Россияне покупали еду, лекарства игрушки и одеяла для одиноких питомцев в приютах, а также баловали своих пушистых друзей праздничным ужином.