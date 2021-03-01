Хайп дороже жизни? Психолог рассказала, зачем подростки рискуют собой ради славы

Вчера, 28 февраля, на просторах интернета появилось видео, на котором студент из Африки прыгает на рельсы метрополитена. Об инциденте сообщили «Невские новости».

Молодой человек лежал под вагоном, пока все люди в него заходили, в итоге он потерял сознание. Сейчас парень чувствует себя нормально, он признался, что испытывал страх, лежа под вагоном, и больше таким заниматься он не намерен, а это все было сделано «для хайпа».

Все чаще в Сети можно увидеть контент, где подростки ради многомиллионных просмотров рискуют своей жизнью или репутацией, раздеваясь в метрополитене на камеру. Так почему нынешнее поколение идет на такие безбашенные поступки ради славы в интернете, и как предостеречь своего ребенка от таких ситуаций? На все эти вопросы ФАН ответила семейный психолог Наталья Наумова.

«Такие подростки пытаются эпатировать публику, им важно удивить, показать, какие они необыкновенные. Чем слабее уверенность подростка, тем ему важнее доказать другому, что он действительно исключительный», — рассказала собеседница ФАН.

Психолог уверена, что зачастую такими подростками становятся те, кому приходилось постоянно доказывать родителям свою уникальность.

«Родители, которые жадны на похвалу и просят ребенка заслужить их внимание, зачастую и становятся виновниками таких подростковых поступков. Ребенок будет проявлять себя именно таким образом. Особенно мальчики-подростки, они чувствуют в себе переизбыток силы. Мальчик уверен, что у него все пройдет гладко, и он получит признание большой аудитории», — объясняет Наумова.

Родители могут действительно любить и ценить ребенка, но подростку будет казаться, что это не так, уверяет психолог. И косвенно такими поступками он доказывает свою исключительность родителям.

«В процессе также находится формирование лобных структур головного мозга, которые отвечают за самоконтроль. Поэтому и риски не до конца сопоставляются, сначала они делают, а потом думают», — подчеркнула эксперт.

Наталья Наумова советует родителям чаще разговаривать с подростком и хвалить его без особых поводов.

«Больше доверия и меньше проверок. Больше веры в то, что ребенок действительно исключительный. Не ждите от ребенка чего-то сверхъестественного, а помогайте ему самому принять себя, хвалите его и восхищайтесь им», — резюмировала собеседница Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН писал о блогере, опубликовавшем скандальное видео в TikTok, на котором он танцует на одном из склонов Мамаева кургана. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.