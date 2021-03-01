Убийцы семьи под Нижним Новгородом похитили из дома деньги и драгоценности

Нижний Новгород, 1 марта. Подозреваемые в убийстве четырех человек в Кстовском районе руководствовались корыстными мотивами. Они вынесли из дома крупную сумму денег и другие ценности.

Выяснились новые обстоятельства дела об убийстве семьи в Кстовском районе. СК сообщает, что злоумышленники руководствовались корыстными мотивами — после жуткой расправы они похитили из дома крупную сумму денег и забрали все ценное.

Ранее полиция задержала двух подозреваемых во Владимирской области. По данным следствия, накануне фигуранты забрались в жилой дом и убили четырех человек — пятилетнего ребенка, его мать, бабушку и деда. Изначально предполагалось, что преступление было совершено по причине бытового конфликта.

СК также опубликовал видео допроса, сообщал ФАН.