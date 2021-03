Принц Гарри эмоционально высказался о матери в интервью Опре Уинфри

Вашингтон, 1 марта. Принц Гарри и Меган Маркл дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Сын принцессы Дианы признался, что очень боится повторить печальную историю матери.

Член британской королевской семьи, не скрывая эмоций, вспомнил, через что пришлось пройти его матери. После развода с принцем Чарльзом Диана столкнулась с повышенным вниманием прессы. Согласно одной из теорий, ДТП, в котором погибла леди Ди, случилось по вине репортеров.

Принц Гарри и его супруга тоже в последнее время находятся в центре внимания общественности. Великобритания до сих пор не оправилась от решения молодого человека и его жены сложить полномочия членов королевской семьи. В разговоре с Уинфри он подчеркнул, что проходит через все испытания рука об руку с любимой.

