Киев, 1 марта. Киев может сформировать специальную службу для выявления украинцев с двойным гражданством. Власти могут не справиться с этой задачей, поскольку процедура подразумевает сложности.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что правительство должно разработать законопроект, позволяющий выявлять лиц с двойным гражданством. Соответствующая инициатива позже должна быть принята депутатами Рады, чтобы власти могли верифицировать всех граждан. Секретарь СНБО напомнил про ситуацию, которая сложилась при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

«Когда руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, глава Генштаба были гражданами РФ», — сообщил Данилов.



Однако сейчас по-прежнему непонятно, как именно киевское руководство собирается вычислять граждан со вторыми паспортами, включая документы РФ. По данным источника в Киеве, власти намерены сформировать специальную службу, которая будет заниматься выявлением нарушителей. О полномочиях новой структуры пока не говорят. Скорее всего все будет отражено в документе, который составит правительство и направит на рассмотрение в Раду.

Власти Украины могут столкнуться со сложностями в этом вопросе, поскольку страна на протяжении многих лет не может организовать даже перепись населения. Выявление людей с двойным гражданством — аналогичная по объемам, но более сложная процедура.

Федеральное агентство новостей сообщало, что более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России.

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