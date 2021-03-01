Противники Пашиняна взяли штурмом здание правительства в Ереване

Ереван, 1 марта. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна прорвались в здание правительства, которое расположено в центре Еревана.

Протестующим удалось оттеснить сотрудников полиции и проникнуть в здание правительства, где расположены офисы нескольких министерств.

Ранее, 25 февраля, армянские военные призвали премьер-министра Никола Пашиняна и правительство республики уйти в отставку. Требование военных последовало после увольнения главы Генштаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна и замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Позднее в центре Еревана начался стихийный митинг.

При этом поводом для увольнения Хачатряна послужила его реакция на слова Пашиняна, который заявил о якобы "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер". Хачатрян назвал несерьезными утверждения премьер-министра, отметив, что у армянских военных не было проблем с российскими комплексами "Искандер".