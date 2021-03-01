Родители Жанны Фриске обратились в суд из-за элитного жилья внука

Москва, 1 марта. Родители покойной певицы Жанны Фриске обратились в суд из-за любимой квартиры знаменитости. Отец и мать требуют запретить Дмитрию Шепелева распоряжаться долей внука Платона.

Владимир Борисович добился того, чтобы производство по этому делу открыли сразу в двух судах — в Пресненском и Хамовническом. Сначала в обоих судах заявление от родителей певицы не приняли. Однако позднее все же утвердили: в первый суд удалось донести необходимые документы, а во второй материалы вернули после апелляции в Мосгорсуде.

«У нас назначена беседа между сторонами на 22 марта в 15:20. Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания», — приводит «СтарХит» сообщение пресс-службы Пресненского суда.

Вместе с исковым заявлением телеведущий получил от родителей бывшей возлюбленной уведомление, что свои 2/3 квартиры они намерены продать. По закону они сперва должны были дать возможность выкупить части совладельцу. Родители слишком завысили стоимость, решив продать свои доли за 21 млн рублей. При этом кадастровая стоимость всей элитной недвижимости почти 24 млн рублей.

Скандалы между родителями Фриске и телеведущим длятся уже не первый год. Мать и отец покойной певицы жалуются, что Шепелев не дает им видеться с внуком.