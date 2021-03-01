Парламент Египта обсудит новый закон об ирригации и водных ресурсах

Каир, 1 марта. Палата представителей Египта планирует обсудить ряд законопроектов, подготовленных правительством, пишет издание Ahram.

Парламентарии в ближайшее время встретятся для рассмотрения двух проектов. Первый направлен на регулирование деятельности центрального органа по организации и управлению. Второй подразумевает изменение положений по выборам в совет Федерации промышленности страны.

Во вторник, 2 марта, депутаты обсудят доклад, подготовленный Комитетом по сельскому хозяйству, и разработанный правительством закон о водных ресурсах и ирригационных работах.

Новый законопроект предполагает внедрение более эффективной системы управления реками и озерами в Египте.

«Документ включает в себя ряд мер, таких как ограничение выращивания водопотребляющих культур на небольших площадях, запрет на бурение колодцев без предварительного согласования с Министерством ирригации и недопущение создания рыбоводческих хозяйств на основных водных потоках», — говорится в сообщении.

Закон также направлен на борьбу с загрязнением рек и озер в то время, когда страна сталкивается с засухой и неблагоприятными климатическими изменениями. Всех нарушителей ждут штрафные санкции.

Еще одним фактором, влияющим на потенциальное снижение уровня воды в Голубом Ниле, является строительство эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Власти Каира неоднократно выражали протест Аддис-Абебе по поводу ее эксплуатации до заключения трехстороннего соглашения с Хартумом.

Египет и Судан опасаются, что использование дамбы может привести к пересыханию русла реки, поставив под угрозу жизни более 20 миллионов граждан двух стран.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрал ситуацию вокруг Хидасэ. Строительство плотины стало камнем преткновения между Каиром, Хартумом и Аддис-Абебой.