Рост тарифов на электроэнергию в 2021 году не превысит 5%

Москва, 1 марта. Энерготарифы увеличатся для россиян не более, чем на 5% в этом году. Такое заявление озвучил заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Все тарифные решения на текущий момент уже приняты и будут четко исполняться ресурсоснабжающими организациями, подчеркнул замминистра в эфире телеканала «Москва-24». Он также отметил, что возможное повышение стоимости использования электроэнергии не отразится на конечных ценах.

«Рост цен — [не более] 5% на 2021 год, и никаких серьезных либо несерьезных отклонений от указанных параметров быть не может», — заявил Сниккарс.

В Минэнерго также уточнили, что изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны, который должно одобрить Правительство РФ. Помимо этого, рост цен на электроэнергию ограничен инфляцией.

Цены на электроэнергию в России на оптовом рынке в 2020 году не превысили темпы инфляции, сообщили в Министерстве энергетики РФ. В Минэнерго не отметили отклонений в потребительских энерготарифах из-за оптовой динамики. Кроме того, оптовые цены не влияют на формирование розничной стоимости, отметил глава министерства Николай Шульгинов.