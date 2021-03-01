Анна Семенович раскрыла свои планы на день рождения

Москва, 1 марта. В первый день весны родилась российская актриса, певица, фигуристка Анна Семенович. Экс-солистка группы «Блестящие» в беседе с корреспондентом ФАН раскрыла свои планы на день рождения.

1 марта Семенович исполнился 41 год. Звезда рассказала, какие подарки она уже получила в этот день.

«Я сегодня выступаю на концерте. После него я буду отмечать день рождения в кругу самых близких друзей и родителей. Мне уже подарили много подарков. Мои самые любимые цветы — тюльпаны. А мои друзья подарили мне сумку Gucci», — похвасталась именинница.

В своем Instagram артистка пожелала себе радоваться и экспериментировать.

«С днем рождения меня. Живи, люби, радуйся, удивляйся, экспериментируй, пробуй эту жизнь каждой клеточкой своей души. Люблю. Всех именинников с днем рождения», — написала в посте Семенович.

Ранее Семенович поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, финансово поощряющего своих учеников.