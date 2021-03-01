Семиклассницу в Подмосковье совратил автолюбитель из Братска

Московская область, 1 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совращения семиклассницы. Как стало известно ФАН, девочку заманил в салон иномарки приезжий из Иркутской области.

Правоохранители выяснили, что 33-летний уроженец города Братска Иркутской области познакомился с 15-летней жительницей военного городка Мещерино-1. Между школьницей и взрослым мужчиной завязались романтические отношения. В один из дней подозреваемый предложил приятельнице прокатиться на своей иномарке Hyundai Solaris, отвез в лесополосу и совратил ребенка в салоне автомобиля.

Стражи порядка по данному факту 27 февраля возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Житель Братска вину признал частично. Он утверждает, что все происходило по взаимному согласию.

«Девочка, подвергшаяся сексуальному насилию, воспитывается в неполной семье. Мама, чтобы прокормить ее и другого ребенка, работает в продовольственном сетевом магазине и подрабатывает в другом месте. Семья не совсем благополучная. Родительница любит злоупотребить спиртным, поэтому зачастую воспитанием детей занимается бабушка. В школе пострадавшая учится хорошо, по успеваемости и поведению в школе у нее замечаний нет», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам учителей семиклассницы, она в последнее время много внимания уделяла мужчинам, о чем педагоги предупреждали родителей.

Если вина подозреваемого в преступлении будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.