Горячие источники в Японии используют в качестве профилактики коронавируса. ФАН-ТВ

Сотни японцев приходят к древним источникам в Кусацу-Онсэн. Здесь проводят традиционные обряды: артисты поют народные песни и перемешивают воду большими деревянными лопастями. Таким образом жидкость охлаждают.

Ученые из университета Гумма провели исследования и установили, что вода обладает повышенной кислотностью.

«Японцы очень любят горячие источники. Когда медицинская наука была менее развита, их использовали в восточной медицине в качестве спа-терапии. С тех пор на курорт с горячими источниками приезжают со всех концов Японии, потому что вода здесь обладает сильным лечебным эффектом», — рассказал мэр Кусацу.

Посетители моют руки в источниках. Эту воду распределяют по общественным баням.

«Я слышал, что горячие источники эффективны для профилактики COVID-19. У воды повышенная кислотность. Говорят, она излечивает дерматит, надеюсь, и коронавирус тоже может», — поделился один из посетителей.

Планируется построить возле источника специальный фонтан для мытья рук, чтобы японцы могли использовать воду в качестве дезинфицирующего средства.