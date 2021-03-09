Пока Сбер получает до 5% за простой перевод, рентабельность машиностроения — 4%

Дополнительные ресурсы направят на сохранение рабочих мест, рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«В настоящее время в России есть два приоритетных направления: поддержка граждан и поддержка отечественной промышленности. Сейчас, когда слегка ослаблен рубль, и на фоне дополнительных доходов, которые обеспечивает подорожавшая нефть, мы увидим дополнительные ресурсы, которые пойдут наименее защищенным слоям населения. Главным будет сохранить рабочие места россиян», — заявил Гутенев.

По словам депутата Госдумы, необходимо повышать маржинальность отечественной промышленности. Вместе с тем Гутенев выразил сожаление, что маржинальность в оборонно-промышленном комплексе по гособоронзаказу редко превышает 4–4,5%.

«Я завидую главе Сбера Герману Грефу, когда за обычный перевод средств, порой даже внутри своей экосистемы, они снимают от 2 до 5% от суммы перевода. А изготовление Севмашем ядерного ракетоносца сроком больше чем за год заканчивается рентабельностью в 4%. Потому есть зависть к банковскому сообществу, которое вольготно себя чувствует, имея возможность не только выплачивать сверхдивиденды своим акционерам, но и вкладывать средства в непрофильные активы, деформируя рынок», — заявил Гутенев.

По мнению депутата, со стороны Сбера происходит пожирание интересных стартапов. Сберу нельзя отказать в понимании конъюнктуры рынка, однако деформация рынка венчурных разработок формирует одного суперигрока, в то время как на рынке нужна конкуренция в интересах бизнеса и населения.

Ранее ФАН рассказывал, что рынок труда в столице РФ сильно пострадал в минувшем году на фоне пандемии, уровень безработицы составил около 3%.