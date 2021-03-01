Славянская ведьма Анаконда раскритиковала традицию праздновать 1 марта День кикиморы

Москва, 1 марта. Славянская ведьма Евгения Белова (Анаконда) предупреждает, что сегодня не стоит отмечать 1 марта как День кикиморы. В беседе с ФАН ведьма пояснила, что славянские божества и духи никогда не имели конкретной даты празднования именно своего дня.

«Духи, лешие и кикиморы, овинники с банниками — они все просыпаются весной, как и вся природа. Но я честно хочу сказать, что ни один дух не устанавливал себе дня празднования. У сил потустороннего мира отсутствует наш календарь», — утверждает Евгения.

По мнению ведьмы, традиция закреплять определенные дни за славянскими духами не имеет ничего общего с древними обрядами. Дело в том, что о духовной жизни наших предков известно очень мало.

Как правило, до нас дошли лишь отрывочные сведения о том, когда и какие праздники отмечали древние славяне. И даже те историки, которые изучают Древнюю Русь, нередко предлагают каждый свой календарь славянских народов.

«Древний славянский календарь — это только реконструкция. Каждый ученый-историк предлагает собственную реконструкцию, поскольку записей не сохранилось. И мы не можем утверждать, что славянское первое марта как-то совпадало именно с нашим первым марта!» — считает собеседница ФАН.

Поэтому ведьма призывает отмечать славянские праздники по солярному, солнечному календарю.