Украинский депутат придумал «новый язык» в ходе заседания парламента

Днепр, 1 марта. Депутат Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман придумал «восточно-украинский» язык во время заседания регионального парламента, сообщили в социальной сети.

Как стало известно, во время заседания парламентарий поздоровался с коллегами на украинском языке. После этого он сделал паузу в выступлении и попросил продолжить свою речь на «восточно-украинском», намекая на русский язык. В ответ на «шутку» Гуфмана присутствующие посмеялись и начали аплодировать.

Стоит отметить, что депутат областной думы представляет интересы политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», против лидера которой недавно были введены санкции со стороны СНБО Украины.

Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший депутат Рады призвал судить русскоговорящих украинцев за «измену родине».

МИД РФ ранее раскритиковал закрытие русскоязычных каналов в Прибалтике и на Украине, пишет НСН.