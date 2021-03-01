Военный инновационный технополис «ЭРА» отмечает трехлетие

Уникальный, единственный в мире военный инновационный технополис «ЭРА» отмечает свою годовщину. Три года назад по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу 1 марта 2018 года на берегу Черного моря, в Анапе, был создан военный инновационный технополис. Ученые ведущих НИИ страны, предприятий ОПК, НИО, ВУЗов, представители органов военного управления и операторы научных рот стали основой технополиса.

Технополис «ЭРА» гармонично вписался в структуру Вооруженных Сил Российской Федерации и действительно стал новой эрой в развитии науки. Аналогов отечественному военному иннограду в мире на данный момент не существует.

Создателям удалось реализовать замысел уникального сочетания научно-исследовательского и научно-производственного направлений для проведения совместных исследований в интересах оборонного ведомства. В научных изысканиях технополиса участвуют не только специалисты Минобороны России, а также ученые из гражданских научных и научно-производственных организаций.

В исследованиях и разработках под руководством опытных наставников принимают участие операторы научных рот — военнослужащие, проходящие службу по призыву, получившие высшее образование в ведущих технических вузах страны.

Только в 2020 году операторами научных рот подготовлено более тысячи статей, получено шесть патентов на изобретения, 53 свидетельства о государственной регистрации программного продукта и 92 удостоверения на рацпредложения. Военнослужащие этих подразделений приняли участие в 23 научно-исследовательских работах в интересах вооруженных сил, четырех научно-исследовательских работах в рамках Государственного оборонного заказа и осуществили 12 инициативных разработок.