Стало известно, сколько звезды зарабатывают на своих откровениях на ТВ

Москва, 1 марта. Российские звезды получают хорошие деньги за откровения на телевизионных шоу. Заработок зависит и от статуса знаменитости, и от уровня эксклюзива.

Сейчас, во время пандемии коронавируса, телевизионщики не готовы платить бешеные деньги за откровения звезд. Но заработать их можно, рассказали Андрей Малахов, Лера Кудрявцева и ряд экспертов во время обсуждения этой темы в Clubhouse.

Телевизионщики могут договориться об эфире, но потом от звезды может поступить отказ. Например, из-за того, что конкурент предложит сумму побольше. Такое, по словам Малахова, произошло, когда готовился выпуск с актрисой Ириной Муравьевой.

Бывает, что звезды заключают с продюсерами программы «эксклюзивное соглашение». Оно предполагает запрет появляться на других каналах в течение какого-то периода. Например, бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская какое-то время появлялась только на телеканале «Россия».

Кудрявцева отметила, если гость программы «Секрет на миллион» нарушает какой-то пункт договора, к примеру, раскрывает записанный эксклюзив, то с ним начинают судиться.

По информации «Комсомольской правды», 200−500 тысяч рублей получают за интервью члены семьи после смерти звезды или артисты, угодившие в скандалы. По 100−150 тысяч рублей достается звездам 90-х годов. От 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей могут заработать непубличные участники историй со звездами, например, как в случае со смертельным ДТП с Михаилом Ефремовым. По 20−50 тысяч рублей дают частным участникам ток-шоу таким, как Дана Борисова, Эвелина Бледанс.

Журналисты подсчитали, сколько денег получают актеры театра и кино. Например, звезда «Интернов» Кристина Асмус зарабатывает в театре 22 тысячи рублей, остальные деньги она получает от кинопроектов и рекламы.