России пора массово приглашать на работу украинцев

Москва, 1 марта. Проблему дефицита рабочих на стройплощадках России можно решить, пригласив на работу в страну миллионы украинцев.

Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в ходе беседы со СМИ. По мнению политика, в настоящее время в стране наблюдается строительный бум. После того, как гастарбайтеры из Средней Азии покинули Россию из-за начала пандемии, на стройках не хватает рабочих рук. В связи с этим Жириновский предлагает пригласить на работу украинцев, белорусов, болгар и сербов и выдавать им паспорта РФ.

«Так давайте украинцев позовем. Миллионы простых украинцев приедут к нам из Белоруссии, Болгарии, с Балкан. То есть с Запада, близких нам по культуре, по языку. Дадим всем, кто хочет, паспорт, вакцины», — рассказал депутат.

По мнению Владимира Жириновского, в РФ давно пора начать развивать медицинский туризм, чтобы люди из любых государств могли приехать и поставить прививку от коронавируса.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Жириновский предположил роспуск Госдумы к концу марта.

Ранее НСН писала, что украинские врачи отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. Препарат не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.