Омбудсмен рассказала об условиях содержания Навального

Москва, 1 марта. Блогер Алексей Навальный и его представители не направляли жалобы по поводу условий содержания в учреждении регионального УФСИН.

Об этом проинформировала уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

Стоит отметить, что российский суд заменил условный срок Навального на тюремный по делу «Ив Роше». Осужденный блогер длительное время не выполнял возложенные на него судом обязанности по соблюдению условного наказания.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Мосгорсуд решительно ответил ЕСПЧ по ситуации вокруг Навального.