Власти Крыма ослабили введенные ранее ограничения по коронавирусу

Симферополь, 1 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов внес некоторые изменения в указ о повышенной готовности, тем самым отменив некоторые ограничения по коронавирусу.

На полуострове по-прежнему сохраняются обязательный масочный режим, а также ограничения по работе торгово-развлекательных центров и общепита. При этом запрет на проведение выставок, корпоративов и свадеб, введенных властями Крыма из-за распространения коронавируса, прекращается с 1 марта.

Кроме того, Аксенов существенно ослабил ограничения по работе кинотеатров и театров. Согласно нововведениям, теперь в залах могут располагаться до 75% зрителей от полного числа мест.

При этом в ресторанах, барах и столовых по-прежнему можно обслуживать до 50% посетителей от всех посадочных мест. Также в Крыму продлен запрет на работу хостелов и развлекательных центров, в том числе и детских. Действие данных ограничений сохраняется до 1 апреля.

Согласно официальной информации, за прошедшие сутки в Крыму выявлено 65 новых заболевших COVID-19. В общей сложности с начала пандемии на полуострове зафиксировано около 36 тысяч заболевших. В стационарах находится 1 400 больных, более двух тысяч на амбулаторном лечении, умерли 929 человек.

В середине февраля украинцы попросили Россию открыть пункты для вакцинации от COVID-19 на границе с Крымом. Организация таких пунктов крайне необходима для помощи брошенным на произвол судьбы жителям Украины, уверен глава «Единства» Роман Билык.