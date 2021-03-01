Пассажирский автобус рухнул с моста в Челябинске после столкновения с трактором

Челябинск, 1 марта. Инцидент произошел на Троицком тракте. Автобус столкнулся с трактором и слетел с моста в овраг. Несколько человек пострадали.

Участие в аварии принял пассажирский автобус марки «Хюндай», следовавший по маршруту Челябинск — поселок Первомайский. Транспортное средство столкнулось с трактором, пробило ограждение моста и оказалось в кювете, сообщает URA.RU.

Помощь медиков понадобилась двум пассажирам и водителю отечественной легковушки. В момент ДТП в автобусе находились восемь пассажиров. В больницу доставили 39-летнюю женщину и 37-летнего водителя легковушки.

Водители автобуса, трактора и три пассажира получили ушибы, но от госпитализации они отказались.