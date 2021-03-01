Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринимателей

Москва, 1 марта. Правительство выделило 7,7 млрд рублей на новую программу льготного кредитования бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участвовать в программе смогут малые и крупные предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса, а также сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита зависит от числа сотрудников компании. Максимальная сумма составляет 500 млн рублей. Деньги предоставляются заемщику, который обязуется сохранить не менее 90% рабочих мест на время действия кредитного договора.

Ставка по кредиту составит 3%. Ссуду можно оформить до 1 июля 2021 года. Первые полгода компания может не погашать долг и не выплачивать проценты. Однако во втором полугодии это можно будет делать равными долями каждый месяц.

Поручителем выступает ВЭБ.РФ. Выделенные государством деньги пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. Правительство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от сформированной задолженности.

Замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова ранее оценила эффективность мер поддержки предпринимателей в кризис. По ее словам, льготные кредиты позволили сохранить занятость у 98% компаний.