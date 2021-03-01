Посольство ФРГ в РФ не стало опровергать наличие второго гражданства Навальной

Посольство Германии в России не опровергло наличие иностранного гражданства у супруги Алексея Навального Юлии.

ФАН направлял запрос в посольство ФРГ по факту появления в социальных сетях фотографии удостоверения личности Юлии Навальной как гражданки Германии. Позже фото было названо фейковым, однако, по информации руководителя издания PolitRussia Руслана Осташко и журналиста Сергея Фильберга, в базе немецкой полиции указанный на фото ID нашли, принадлежит он некой Юлии Навальной.

«Я очень внимательно рассмотрел этот паспорт. Можно, конечно, сказать, что фейк. Но мы сейчас пробили его по базе. Для нас человек в базе данных полиции пробил номер этого паспорта. И этот номер действительно зарегистрирован на Юлию Навальную. То есть паспорт настоящий», — заявил Фильберг в программе Осташко.

По мнению Фильберга, теперь нужно подавать запросы в ФРГ по линии МИД РФ и делать это хитро.

«Подать запрос, но хитро, поскольку, если верить нашему информатору в Германии, то на этот номер паспорта зарегистрирован человек под именем Юлия Навальная, подать запрос со стороны МИД и спросить: есть ли такая Юлия. Если они скажут нет, то явно лгут. А если скажут да, то пусть докажут, что это не та Юлия, которая жена Навального», — заявил он.

В связи с этим Федеральное агентство новостей 26 февраля, понимая риски недостоверности самой фотографии, а не удостоверения, именно так просило у посла ФРГ подтвердить или опровергнуть подлинность ID гражданина Федеративной Республики Германии под номером L01X39M54 со сроком действия документа 12.11.2029. Также ФАН просил подтвердить или опровергнуть наличие гражданства Германии у Юлии Навальной.

Однако в ответе спикер посольства указывается лишь на фальсификацию фото, курсирующего в социальных сетях, а подлинность самого ID намеренно не комментируется. Немецкие дипломаты не ответили ни на один вопрос ФАН, подменив их лишь удобным для себя опровержением фотографии из Сети.

Федеральное агентство новостей продолжит разбираться в ситуации и добиваться прямого ответа на поставленные вопросы от посольства ФРГ.