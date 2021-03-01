Репродуктолог назвал самый благоприятный месяц для зачатия

Москва, 1 марта. Факторы, влияющие на планирование беременности, назвала акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева. Она рассказала, почему сентябрь — самый благоприятный месяц для зачатия.

Начало осени считается самым идеальным временем для планирования будущего ребенка, организм отдохнул за лето, набрался сил, пояснила Калоева в интервью изданию «Ридус».

Перед началом планирования беременности женщине нужно учесть несколько факторов. Если есть лишний вес — нормализовать массу тела, чтобы не увеличивать нагрузку на организм при беременности. Во время вынашивания ребенка женщина чаще всего набирает лишний вес из-за неправильной культуры питания, считает гинеколог.

Паузу нужно выдержать и после вирусного заболевания, а после COVID-19 врач рекомендует воздержаться от зачатия как минимум три месяца. После коронавирусной инфекции у мужчин ухудшается качество спермы, но этот процесс обратимый, все восстанавливается в течение трем месяцев, отметила гинеколог. Компьютерная томография и рентген — также повод отложить беременность на месяц, добавила Калоева.

На качество спермы мужчины влияет возраст и наличие токсичных веществ в организме, выяснили ученые в результате исследования. С возрастом сперма мужчин становится менее качественной, подтвердили результаты испытаний на лабораторных крысах.