Москва, 1 марта. Компания «Новатэк» запустила четвертую линию проекта «Ямал СПГ» в Арктике. Он станет достойным ответом на сланцевую экспансию США.

Как отмечает портал, арктическое производство сжиженного природного газа не будет зависеть от экономических атак из-за океана. Кроме того, государства начинают постепенно отказываться от американской валюты в расчетах за энергопоставки.

Аналитики считают, что запуск четвертой линии будет означать полное возвращение «Ямал СПГ» в российский газовый проект в Арктике, который президент Владимир Путин лично считает краеугольным камнем в процессе расширения энергетического влияния РФ по всему миру, как это делают США со своим сланцевым газом. Планы России в области нефти и газа в Арктике связаны с возможностью подорвать основанную на американском долларе гегемонию на рынке энергетики, передает «ИноСМИ» со ссылкой на американский портал.

«Идея об альтернативной главной торговой валюте на нефтегазовом рынке обсуждалась также в рамках группы БРИК, а недавно в ее обсуждении приняли участие Иран, Ирак, Россия и Китай», — подчеркнул эксперт консалтинговой фирмы Betamatrix Мехрдад Эмади.

Он добавил, что чем больше США используют долларовые санкции, тем сильнее желание стран перейти на другую базовую валюту в расчетах на энергетическом рынке. Шагом в этом направлении можно считать начало использование юаней Шанхайской международной биржей, считает эксперт.

Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов ранее рассказал, что мировой рынок газа становится глобально интегрированным за счет развития СПГ. Он указал, что строительство новых заводов позволяет России начать поставки в Японию, Китай и Корею.