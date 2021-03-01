Оперштаб сообщил о 11 571 новом случае коронавируса в России

Москва, 1 марта. Специалисты оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовали новые данные о ситуации с заболеваемостью в российских регионах.

Российские медики выявили 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах. У 12% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 333 летальных исхода среди больных, получивших положительные результаты теста на коронавирус. Полностью выздоровели еще 11 277 человек.

Некоторым людям, перенесшим коронавирус, стоит пройти вакцинацию. Такого мнения придерживаются специалисты из отдела вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона в США. У тех, кто переболел COVID-19, иммунитет слабо защищен от новых штаммов.