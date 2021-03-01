Аксенов призвал не допустить срыв курортного сезона в Крыму

Симферополь, 1 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил не допустить срыв курортного сезона, несмотря на дефицит пресной воды в регионе.

По его словам, летом увеличится объем потребляемой воды. Особенно это касается побережья. Аксенов поручил властям Ялты и Алушты подготовить предложения по проведению курортного сезона в условиях дефицита пресной воды.

"Нужно с учетом всех нюансов подготовиться, чтобы срывов курортного сезона не было", — сказал Аксенов

Федеральное агентство новостей сообщало, что Сергей Аксенов намерен провести масштабные проверки в Ялте по вопросам, которые касаются использования земель.