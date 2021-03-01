Армянские оппозиционеры предложили сделку Пашиняну

Ереван, 1 марта. Лидер армянской оппозиции Эдмон Марукян готов пойти на сделку с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Марукян написал об этом на странице в Facebook. Он заявил, что если Пашинян отзовет решение об отставке главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, то оппозиция согласится с любым предложением по поводу проведения внеочередных выборов в парламент.

Эдмон Марукян считает, что реализация такой инициативы выведет страну из внутриполитического кризиса. Он также призвал Пашиняна не предпринимать никаких негативных действий в адрес армянской армии.

ВС республики потребовали отставки Никола Пашиняна 25 февраля. Соответствующее заявление подписало руководство Генштаба в полном составе. В ответ премьер-министр издал указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Решение пока не вступило в силу, будучи не подписанным президентом страны Арменом Саркисяном.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о переговорах министров обороны Армении и России.

НСН сообщала о позиции президента республики по поводу увольнения Гаспаряна.