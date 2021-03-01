В Финляндии нашли тайного внука Василия Ланового

Москва, 1 марта. У народного артиста Василия Ланового, помимо внучки Ани, есть внук, который сейчас живет в Финляндии. История с ребенком была окутана тайной долгие годы.

Актер Сергей Рублев был дружен с сыном Ланового Сергеем. Они познакомились на Международном финансовом конгрессе. Сергей не сразу догадался, что перед ним сын Василия Ланового.

Наследник звезды делился с другом переживаниями и историями из личной жизни. Однажды он познакомил приятеля с женщиной по имени Ирина и мальчиком Марком. Как оказалось, ребенок был от сына именитого артиста.

Сергей Лановой хотел дать сыну свою фамилию, создать семью с Ириной, но женщина была против, так как он был женат. В итоге она увезла Марка в Финляндию.

«К сожалению, там оказалась очень гордая семья с серьезными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20», — сказал Рублев в беседе с изданием «Экспресс газета».

Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Он умер от последствий, вызванных новым типом коронавируса.