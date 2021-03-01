Усадьба Кусково, известная как родовое загородное поместье графской семьи Шереметьевых, вместе с прилегающей к ней парковой зоной находится в черте Москвы, на северо-востоке, и является частью района Вешняки. Вторая, не менее известная, резиденция этой знатной семьи, расположена в парке Останкино.

Лесопарк Кусково любим местными жителями и гостями столицы не только как место для прогулок и приятного времяпровождения, но и как интересный и познавательный экскурсионный объект. Ведь Кусково — это не просто необычайно красивое поместье, входящее в десятку самых популярных в Москве, а целая архитектурно-парковая территория со своей историей, которая чудесным образом сохранилась до наших дней. ФАН предлагает прогуляться по территории родовой усадьбы Шереметьевых и оценить ее достопримечательности.

Как легче всего добраться до усадьбы Кусково?

Поскольку Кусково является частью Москвы, то больших проблем с тем, чтобы добраться туда, не возникнет. Автолюбители должны ориентироваться на Вешняковскую улицу или недавно созданную Северо-Восточную хорду. С хорды вам нужен съезд на улицу Юности.

Тем, кто предпочитает общественный транспорт, можно выйти со станции метро «Рязанский проспект», а затем пересесть на один из автобусов — 133-й или 208-й. Остановка, которая вам нужна, именуется Музей Кусково. Кроме того, можно воспользоваться станцией метро «Новогиреево», пересесть на троллейбусы 64-й или 75-й или же автобусы 615-й, 247-й и 884-й и проехать до остановки Улица Юности. И, наконец, третий удобный маршрут — это метро «Выхино», от которого автобус под номером 620 также довезет вас до остановки Музей Кусково.

В 10-15 минутах ходьбы от лесопарка находится и железнодорожная платформа Кусково горьковского направления. Так что, если электрички для вас удобнее, то можно выбрать железнодорожный маршрут. Тем более, что практически все электропоезда в наше время предполагают повышенную комфортность.

Усадьба Кусково: основные постройки и парковая территория

Прежде чем прогуляться по основным архитектурным и ландшафтным достопримечательностям усадьбы, сделаем небольшой исторический обзор этого прекрасного места. Поместье изначально строилось недалеко от Подмосковного села Кусково, которое позже стало частью города Перово (ныне — территория вокруг станции метро «Перово») и одним из районов Москвы.

Согласно легенде, название Кусково возникло от слова «кусок». Так, владелец поместья Борис Шереметьев любовно называл земельный надел, на котором был построен загородный дом. Между ним и соседом — графом Черкасским — существовало негласное соревнование: за Черкасским числились гораздо более обширные территории. Шереметьевские владения были явно скромнее, поэтому название Кусково закрепилось и вошло в историю. Впрочем, сын Бориса Петровича — Петр Борисович — устранил данную «несправедливость», удачно женившись на дочери Черкасского и увеличив размеры имения Шереметьевых в несколько раз.

Граф Петр Борисович стал основателем и того архитектурного стиля усадьбы, который мы можем видеть сегодня. Оформление архитектурно-паркового ансамбля относится к периоду 1750—1770-х годов. Для своего времени Кусково было наделено единственным в окрестностях столицы регулярным парком. Модное тогда французское веяние отразилось как на ландшафтном дизайне парковой зоны, так и на скульптурных композициях.

Центральная часть усадьбы и парка, сохранившаяся до наших дней лучше всего, была скопирована со знаменитого Версальского дворца. Большой дворец служил для приемов знатных гостей. Здесь ставили спектакли в усадебном театре, устраивали бальные вечера, катания на лодках и фейерверки. Одновременно Кусково могли посетить до двух-трех тысяч десятков приглашенных персон, а дворец вмещал около ста человек.

По велению графа парк был украшен не только мраморными скульптурами, но и целой системой прудов, соединенных между собой узкими каналами и мостами. До нас хорошо сохранился Большой пруд напротив Большого дворца. Канал с юго-западной стороны пруда сегодня почти зарос. Вешняковский пруд обмелел, не заполняется водой. Каскады и пристань не сохранились.

Самой старой постройкой в усадьбе считается храм Спаса Всемилостливого, выполненный в стиле аннинского барокко. Его можно увидеть и сейчас, пройдя по липовой аллее от главных ворот. Церковь входит в ансамбль Почетного двора вместе с Большим дворцом и прудом, а также кухонным флигелем.

Удивительно, кстати, что дворец, производящий впечатление монументальной каменной постройки, создан из дерева. Его убранство поражает изысканной роскошью. Стены украшены фламандскими шпалерами, дорогим текстилем с цветочным принтом, зеркалами. Полы в залах выстланы паркетом из ценных пород древесины, а для облицовки каминов использовалась итальянская керамика. Помимо утонченной мебели, в залах можно встретить редкие китайские вазы, позолоченные консоли и хрусталь. Все это великолепие можно лицезреть, заказав специальную экскурсию по дворцовым интерьерам. Гид обязательно вам расскажет, для чего использовались те или иные комнаты и как дворец пережил нашествие наполеоновских солдат.

А мы продолжим исследовать летнюю загородную резиденцию Шереметьевых. Парк усадьбы создан по определенному строго геометрическому плану. Наблюдательный гость сразу обратит внимание на симметричность расположения парковых скульптур, кустарников и деревьев. В свое время усадьбу окружал не только французский парк, где кроны деревьев были подстрижены определенным образом в форме шара, но и английский парк. Он находился в северной части Кусково, в наше время здесь пролегает железная дорога.

Английский сад «Гай» отличался от французского большей естественностью и близостью к природным ландшафтам, растения и деревья почти не подвергались стрижке. Здесь можно было встретить «дикие» лужайки, овраги, скалистые ручьи и водопады. Через английский парк протекала речка Геледенка, питавшая несколько парковых водоемов. Были в «Гае» и здание театра, и Дом уединения, и тематические павильоны — например, Философский домик и Китайская парасоль. А также необычная Пещера льва, дополненная кристаллами и цветными камнями.

До настоящего времени дней сохранилась лишь незначительная часть английского парка, которая представляет собой аллею из многовековых лиственниц и дубов, расположенную севернее оранжереи. Имя парка запечатлено в названии одной из улиц — проезд Старый Гай. Большие перемены в судьбе английского парка наступили при наследнике графе Сергее Дмитриевиче. Денежные затруднения вынудили его продать часть земель имения, включая территорию парка, под строительство подмосковных дач.

Французскому парку повезло больше. Мы можем не только гулять по его аллеям, но и посетить сохранившиеся павильоны. Один из них — Голландский, был создан в честь Петра Великого в 1749. О принадлежности павильона к голландской архитектуре явно свидетельствует его внешний облик — небольшое двухэтажное здание полностью облицовано ровными яркими кирпичиками, вернее росписью «под кирпич». Внутренние залы выложены роттердамской плиткой и в деталях воссоздают быт голландских бюргеров. Но на самом деле предназначение этого павильона — место для отдыха гостей поместья.

Второй павильон именуется Итальянским домиком. Расположился он у небольшого пруда и менажерии — миниатюрного паркового зверинца. Он был построен чуть позже своего собрата — в 1754 году. Его роль сводилась к малым приемам особенных персон. Миниатюрные дворцовые покои, занимающие два этажа, воспринимаются как изящная имитация интерьеров больших царских дворцов.

Менажерия для пернатых Кусково — отдельная достопримечательность. Домики для гусей, лебедей, уток и пеликанов строились по всем законам архитектуры — с нарядными фасадами, окнами и крышами, выдержанными в определенном стиле.

Павильон «Эрмитаж» в усадьбе Кусково не менее роскошен, чем одноименный павильон в Петергофе. Он также имеет два этажа, два полукруглых крыла-флигеля и ведущую к нему тропинку-аллею. Особенность этой постройки — в смешении архитектурных стилей: плавные округлые линии фасада совмещают в себе классицизм и барокко. Гости принимались на втором этаже, а первый был полностью отдан под бытовые цели. Павильон известен еще и тем, что в свое время здесь работал подъемный механизм-лифт, доставляющий блюда с первого на второй этаж.

Оранжерею в Кусково сложно спутать с другими павильонами, ее фронтальная часть полностью остеклена, пропуская солнечный свет. Большая каменная оранжерея вмещала в себя самые редкие экзотические растения. Сегодня помещение работает как выставочный зал.

И еще одна сохранившаяся на территории комплекса постройка — Грот. Построен он был по аналогам итальянских закрытых купален. Кусковский грот сделан из камня, благодаря чему даже в самый жаркий день здесь царила прохлада. Большие арочные окна позволяют заглянуть внутрь прямо с улицы. Внутренне убранство стилизовано под морскую тематику, в оформлении помещения можно увидеть большое количество раковин, привезенных со всего мира.

Что интересного происходит в усадьбе Кусково?

На наш взгляд, самым привлекательным сезоном для посещения Кусково будет теплое время года. В период с поздней весны, когда деревья обрели свои зеленые кроны и до середины октября, когда весь парк покрыт играющей на солнце золотой листвой, архитектурно-парковая зона являет посетителям свой самый выгодный облик. Парк наполняется жизнью и яркими красками, в пруду резвятся утки, на деревьях задорно щебечут птицы. Глубокой осенью усадьба становится задумчиво-пустынной, погруженной в себя, все вокруг как будто засыпает.

Впрочем, это совсем не означает, что на территории музейного комплекса в зимнее время ничего не происходит. Просторные богато декорированные залы Большого дворца часто приглашают всех желающих на музыкальные тематические мероприятия, концерты с оркестрами, органные вечера. В павильонах регулярно проходят выставки фарфора, керамики, майоликовых изделий. Для посетителей младшего возраста организуют специальные детские программы, такие как «Сказкотворение», «Кусковская Масленица», «Керамическая мастерская».

Прогулки по парку обойдутся вам совершенно бесплатно. А вот за посещение усадебных павильонов, экскурсии по основным залам и выставкам нужно заплатить. Павильоны работают в режиме с 10:00 утра до 18:00 вечера. Собираясь на туристическую прогулку в Кусково, следует также учесть, что музей не принимает гостей в понедельник и вторник, а в каждую последнюю среду нового месяца он закрывает свои двери для посещений, устраивая санитарный день. Более подробное и уточненное расписание работы Кусково можно увидеть на официальном сайте комплекса.