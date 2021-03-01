Москва и Дамаск обвинили США в оккупации Сирии

Дамаск, 1 марта. США продолжают незаконную оккупацию территории суверенного сирийского государства.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, а также министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия США на территории САР.

«Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории», — говорится в заявлении.

Они также добавили, что в контролируемых американскими военными районах Сирии нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни. Кроме того, Мизинцев и Махлюф осудили бесчеловечную санкционную политику США в отношении многострадального народа Сирии.