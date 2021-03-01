Финские энтузиасты строят самую большую ледяную карусель в мире

Лаппаярви, 1 марта. Команда любителей зимних развлечений из Финляндии в течение недели вырезала в озере огромный идеальный круг, чтобы построить самую большую в мире ледяную карусель.

Огромный ледяной диск диаметром в 300 метров оснащен мотором и должен проделать полный круг, чтобы мировой рекорд считался официально установленным, сообщают французские СМИ. Озеро с необычным аттракционом расположено близ деревни Лаппаярви в Западной Финляндии.

«Оно не идеально круглое, и потому по целиком по кругу не пойдет, так что нам приходилось делать точные расчеты», — рассказал репортерам один из энтузиастов Тор-Фредрк Карлссен о замороженном озере.

Окружность длиной более 900 метров вырезали бензопилами и специально разработанными машинами, которые сами финны называют «красный дьявол» и «ураган».

Идея принадлежит финскому изобретателю Янне Капелехто. Он надеется испытать свой проект в деле уже 1 марта. Как заявляет сам энтузиаст, он первый придумал делать во всем мире ледяные карусели, и с него брали пример любители зимы по всему миру. Постепенно люди со всех концов света начали соревноваться между собой в том, кто построит самую большую ледяную карусель и попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Если Капелехто и его команда преуспеют, они обгонят команду любителей из американской Миннесоты, которые в прошлом году зафиксировали карусель диаметром в 225 метров. Сам Капелехто любит реализовывать необычные проекты. Например, в 2018 году неподалеку от Таллина в Эстонии заработала разработанная им плавучая сауна, работающая на солнечных батареях.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о назначении нового генерального консула Финляндии в России.