ВСУ продолжают стягивать боевую технику к границам с ЛДНР

Киев, 1 марта. Множество военной техники ВСУ появилось в Красноармейске на линии соприкосновения в Донбассе.

Новоприбывшая боевая техника ВСУ спрятана под брезентом, но различить РСЗО и множество образцов натовского вооружения не составляет труда. Об этом сообщает тг-канал «Марочко Live»

«На угольном складе в районе путепровода «Восточный», который в народе прозвали «горбатым мостом», появилось множество бочек с горючим. В складские помещения периодически поставляют консервы и ИРП в больших количествах. При этом в городе присутствует много военных, а возле госпиталя развернули дополнительные палатки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в населенный пункт Рубежное, расположенный на границе с Донбассом, военнослужащие ВСУ перебросили самоходные гаубицы.