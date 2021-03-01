Кедми рассказал, почему США не хотят воевать с Россией

Москва, 1 марта. США неспособны соперничать с Россией в военной сфере, поэтому Вашингтон пытается перевести противоборство в политическую плоскость. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, в настоящее время Пентагон сосредоточен на укреплении своей космической программы, так как США ощутимо отстали от России в космической сфере. Американцам потребуется несколько лет, чтобы сократить отставание. Кроме того, Пентагону придется вложить огромные средства, которыми ведомство в данный момент не обладает.

«Военной атаки против России не будет. Военного конфликта не будет. А все остальное будет, особенно пропагандистская атака», — сказал Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будущее США будет зависеть от российской нефти. По его словам, новый президент США Джо Байден уже успел лишить страну лидерства в энергетике. Трамп подчеркнул, что к настоящему моменту цена на бензин поднялась на 30%. При этом в будущем стоимость топлива продолжит свой рост, что сделает США зависимыми от России и Ближнего Востока в поставках нефти, передает «Утро.ру».