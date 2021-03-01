Эксперты составили список опасных домашних «приборов-шпионов»

Москва, 1 марта. Продажи «умных» бытовых приборов в прошлом году выросли в семь раз. При этом многие из них представляют немалую опасность для владельцев, предупредили эксперты.

Ученые Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА и сотрудники АНО «Диалог» составили список потенциальных домашних «приборов-шпионов». В него вошли не только Wi-Fi-роутеры, точки доступа, голосовые помощники, умные колонки, но также бытовые кухонные приборы с возможностью интернет-подключения. Например, кофеварки, мультипечи, роботы-пылесосы и многое другое.

Специалисты посоветовали устанавливать сложные пароли для домашней Wi-Fi-сети, а также для аккаунтов в «облачных» экосистемах «умных» устройств и пользоваться только официальными приложениями, передают «Известия».

Тем временем российские инженеры из Сколковского института науки и технологий создали «электронный нос». С его помощью можно значительно улучшить процесс приготовления блюд.