Переводчик Горбачева рассказал о достижениях экс-президента СССР после отставки

Москва, 1 марта. Бывший президент СССР Михаил Горбачев после ухода с должности продолжил развивать свои проекты, чтобы не оказаться вне политики. Об этом заявил его переводчик Павел Палажченко.

По словам Палажченко, послепрезидентское время для Горбачева было сложным. Однако он не хотел оказаться «в тайге», вне политики. Экс-лидер СССР продолжил развивать свои проекты. Переводчик подчеркнул, что Горбачев основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований, Международный Зеленый Крест и инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Михаил Горбачев заявил: президенту РФ Владимиру Путину и его американскому коллеге Джо Байдену нужно встретиться. По его мнению, им следует обсудить ядерное разоружение.

Ранее бывший глава СССР Михаил Горбачев призвал объединить усилия, чтобы «без политических игр и интриг» одолеть пандемию коронавируса, передает НСН.