Власти Дагестана запросят средства на переселение граждан из опасных для жизни земель

Махачкала, 1 марта. Республика Дагестан рассчитывает получить из федерального центра финансирование на проведение мероприятий по мониторингу оползневых и сейсмических процессов на территории региона и переселению граждан из домов, возведенных на потенциально опасных для жизни землях. Соответствующая просьба будет озвучена руководством Минстроя РД на стартующих днях Республики Дагестан в Совете Федерации России.

По словам врио министра строительства региона Малика Баглиева, оползни и землетрясения представляют определенную угрозу жизням дагестанцев и экономике республики. Исследования показали, что целые сельские поселения располагаются на территориях, подвергающихся оползневым процессам.

«Существует проблема оползней, которые зачастую происходят с человеческими жертвами. Мы проводили исследования, которые выявили, что некоторые населенные пункты находятся именно в таких зонах. Часть из них требует переселения. Кроме того, нам необходимо проводить соответствующий мониторинг, чтобы знать, в каких населенных пунктах можно строить дома и другие объекты», — объяснил журналистам глава регионального Минстроя.

Он сообщил, что сейсмическое районирование в Дагестане не проводилось уже три десятилетия. Это может оказать существенное влияние на безопасность жителей республики, считает министр.

«По сейсмике мы, к сожалению, занимаем второе место в России. Поэтому надо учитывать и этот фактор. В Дагестане детальное сейсморайонирование не проводилось уже в течение 30 лет, хотя должно проводиться каждые 10 лет. Мы должны знать, какая балльность на данной территории, прежде чем возводить на ней объекты капитального строительства. Не имея таких сведений, мы не знаем, какой опасности подвергается то или иное здание», — заявил Баглиев.

Руководитель Минстроя республики уточнил, что эти вопросы будут озвучены в Совете Федерации. Сенаторы, в свою очередь, могут дать рекомендации федеральному правительству о финансировании соответствующих мероприятий, например, по программе развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Рассчитываем и надеемся, что нас поддержат», — заключил Баглиев.

В конце января в дагестанском селе Карабудахкент сошел оползень, в результате которого пострадало несколько фермерских построек, также возникла угроза двум частным жилым домам. Протяженность зоны разрыва составляла около 150 метров. Кроме того, с начала 2021 года на территории республики произошло пять землетрясений различной магнитуды. После поземных толчков не было зарегистрировано жертв и разрушений.

Дни Республики Дагестан в Совете Федерации РФ проходят в период с 1 по 3 марта. Они приурочены к празднованию 100-летия образования Дагестанской АССР.

Ранее ФАН сообщал, что федеральный центр выделил средства регионам на поддержку хлебопеков и мукомолов. В Дагестане поступило около 80 миллионов рублей, благодаря которым не менее 50 хлебопекарных предприятий региона получат субсидии для компенсации части затрат на реализацию своей продукции.