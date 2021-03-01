Авиакомпании «добирают» рейсы за счет грузоперевозок

Согласно отчету Росавиации за январь 2021 года, пассажирские перевозки в среднем по стране упали на 53,3% в сравнении с отчетным периодом до пандемии. В основном пассажиропоток сократился за счет международных рейсов, особенно со странами, не входившими в СНГ — на 87,2%. При этом грузовые перевозки в целом увеличились на 26,7%, международные — на 27,7%. При этом некоторые компании в этом показателе достигли более 900% в сравнении с январем 2020 года.

«Грузоперевозки действительно выросли в разы, — рассказал источник ФАН в Росавиации. — В основном за счет перевозимых медикаментов, товаров, связанных со здравоохранением. Причем некоторые авиакомпании, которые ранее практически не занимались грузоперевозками, то есть основным направлением у них было пассажирское направление, поменяли профиль. Насколько это временно, пока неизвестно. Но те направления, которые были закрыты для пассажиров, открыты для медицинских товаров всегда».

Резко пришлось поменять профиль таким авиакомпаниям, как «Роял Флайт». Если в прошлом году они ориентировались исключительно на туроператоров, то в этом году увеличили свой грузооборот на 1499,7%. Правда, при этом коммерческая загрузка упала практически у всех.

Авиакомпании сейчас ищут способ, на чем можно еще сократить расходы, чтобы остаться на плаву. Ранее ФАН уже писал о том, что группа компаний «Аэрофлот» последовала мировой тенденции по новым правилам начисления заработной платы летному составу. Теперь пилоты и бортпроводники будут больше зависеть от среднего налета и получать при превышении нормы меньше, чем ранее. По словам руководства «Аэрофлота», пилоты согласны с новыми условиями, понимая, что другого выхода нет.